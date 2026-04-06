مرصد اقتصادي: العراق كان يمكنه شراء 80 ناقلة بنفقات وزارة النفط عام 2025

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، إن " من اكثر الوزارات تخصيصا للنفقات الاستثمارية، طوال السنين الماضية"، مبيناً ان " نفقات الاستثمارية للوزارة في 2025، بلغت اكثر من 12 تريليون و873 مليار دينار، ما يعادل 9.9 مليار دولار".واوضح "بهذا المبلغ كان يشتري نحو 80 ناقلة نفط VLCC العملاقة التي سعرها نحو 110 مليون دولار يستخدمها لنقل نفطه ونفط دول اخرى".واوضح ان "هناك عدة انواع لناقلات منها ULCC الكبيرة جدا وVLCC العملاقة وSuezmax متوسطة الحجم وAframax وPanamax وMR وHandysize قليلة الحجم"، مشيرا إلى أن "هذا الرقم الكبير للنفقات الاستثمارية يفتح تساؤلات حول أولويات الإنفاق، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية المتزايدة واحتياجات القطاعات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة".وتابع أن "الاستثمار في أسطول نقل النفط العملاق كان يمكن أن يعزز قدرة العراق على تأمين صادراته وزيادة الإيرادات دون الحاجة للاعتماد على شركات وشركاء خارجيين".