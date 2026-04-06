المجلس الوزاري للاقتصاد يسمح بدخول الذهب الى البلاد عبر منفذ طريبيل

وقال المجلس في بيان ورد لـ ان "نائب رئيس وزير الخارجية ترأس، يوم الاثنين الموافق 6 نيسان 2026، الجلسة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عُقدت في مبنى المجلس، بحضور وزراء المالية، والصناعة والمعادن (التخطيط وكالةً)، والموارد المائية (الزراعة وكالةً)، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائب رئيس ، ووكيل لشؤون التوزيع، ومستشاري للشؤون الاقتصادية والقانونية".واضاف ان "المجلس استضافوزيري الإعمار والإسكان والبلديات، والعدل، إلى جانب مستشار رئيس الوزراء لشؤون والمنافذ، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ومدير عام للكمارك، ومدير عام الهيئة العامة للضرائب، والفريق الوطني لتطبيق نظام (الأسيكودا)، كما استضاف المجلس وفد ، متمثلاً بسكرتير مجلس وزراء الإقليم، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس ممثلية إقليم ، ومستشار ، ومدير عام الكمارك، ومدير عام المتابعة والتنسيق، ورؤساء غرف التجارة لمحافظات والسليمانية ودهوك وحلبجة، وذلك لمناقشة توحيد الإجراءات الكمركية في جميع المنافذ الحدودية".ورحّب بالضيوف، مشيراً إلى أن " يواجه صعوبات أمنية واقتصادية وتجارية على حد سواء، بسبب ظروف الحرب التي تشهدها المنطقة".واكد "أهمية توحيد الجهود والمواقف في هذا الظرف الاستثنائي والحساس".من جانبه، نقل سكرتير مجلس وزراء الإقليم تحيات وشكر حكومة الإقليم إلى للاقتصاد ومجلس الوزراء، لاستضافة وفد الإقليم، بهدف معالجة المشكلات وإزالة المعوقات، مؤكداً أن "حكومة الإقليم تدعم أي جهد حكومي لتعزيز أنظمة الكمارك وأتمتة الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتطوير أداء المؤسسات وتعظيم الإيرادات ".وناقش المجلس الآليات والسبل الكفيلة بتطبيق نظام (الأسيكودا) في منافذ الإقليم، واتفق على توحيد السياسة الكمركية، بما في ذلك التعرفة الكمركية وسياسات حماية المنتج الوطني، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الشفافية في تطبيق هذه السياسات.كما قرر المجلس تشكيل وفد فني من للكمارك في إقليم كردستان للاجتماع مع الفريق الوطني لتطبيق نظام البيان المسبق في وزارة المالية، لمناقشة آليات توحيد الإجراءات من الناحية الفنية، مع مراعاة الخصوصية القانونية والقوانين النافذة في الإقليم، على أن يقدم الفريقان تقريرهما إلى المجلس الوزاري للاقتصاد في الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب.وفي سياق متصل، قرر المجلس إضافة منفذ طريبيل الحدودي ليكون منفذاً معتمداً لدخول الذهب المستورد إلى البلاد، وذلك لحين رفع الحظر الجوي الناتج عن الأعمال العسكرية في المنطقة.