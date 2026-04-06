لا ارتفاع ولا انخفاض.. اسعار الدولار المسائية

نيوز- اقتصادي

تشهد اسعار صرف الدولار امام الدينار استقرار في التعاملات المسائية لليوم الاثنين، بعد اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية.

وبلغ سعر بيع الدولار امام الدينار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 155000 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 154000 دينار مقابل 100 دولار.