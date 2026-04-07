اسعار الدولار ترتفع في العراق مع اغلاق البورصة



سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً امام الدينار العراقي، مساء الثلاثاء، في أسواق العاصمة وأربيل مع إغلاق التداول.





سعر البيع: 155250 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 154250 ديناراً مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 155100 دينار لكل 100 دولار

