بإضافة (600) طن يومياً.. إطلاق "المشروع المعجّل" لتعزيز معالجة وضخ الغاز عبر الأنابيب

وقال وكيل لشؤون الغاز، عزت ، ان "المشروع يُنفذ بتعاون مشترك بين شركة وشركة المشاريع النفطية، بهدف تعزيز عمليات معالجة وضخ كميات جديدة من الغاز السائل، فضلاً عن تأمين وضخ نحو (55) مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الجاف مباشرة لتغذية محطات توليد ، بما يسهم في دعم استقرار المنظومة الكهربائية".وأضاف وكيل الوزارة أن "المشروع يتضمن نقل ومعالجة الغاز من عدة مواقع رئيسة تشمل محطة حقل ، وحقل مجنون، وحقل الشمالي،في ضمن خطة فنية متكاملة لرفع كفاءة استثمار الغاز المصاحب من الحقول النفطية".وبيّن أن "تنفيذ المشروع سيكون على مرحلتين، تمتد المرحلة الأولى بطول (4.5) كيلومترات، فيما تمتد المرحلة الثانية لمسافة (4) كيلومترات، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى سيتم إنجازها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، في إطار الجهود الرامية لتسريع وتيرة التنفيذ وإدخال المشروع إلى الخدمة بزمن قياسي ، مؤكدا أن المشروع سيحقق إضافة مهمة للمنظومة الوطنية من خلال رفد الإنتاج الوطني بنحو (600) طن يومياً من الغاز السائل، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الغاز المصاحب وتقليل نسب الحرق، بما ينعكس إيجاباً على ".