أسعار خام برنت تنخفض بعد أنباء من الشرق الأوسط

وانخفض سعر لشهر يونيو بنسبة 5.45٪ مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 103.31 دولار للبرميل.وذكرت قناة CNN ، نقلا عن مصدر، أن وإيران قد تحرزان تقدما قريبا في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تخوض حاليا مفاوضات ساخنة بشأن مع اقتراب موعد انتهاء مهلة إنذاره لطهران.من جانبه قال الباكستاني يوم الثلاثاء إنه طلب من تمديد المهلة لمدة أسبوعين الموعد النهائي لإنذاره بهدف إتاحة الفرصة للدبلوماسية لتحقيق الاتفاق الأمريكي الإيراني.وطلب رئيس الوزراء كذلك من إيران فتح لمدة أسبوعين كبادرة حسن نية، وصرحت المتحدثة باسم ، كارولين ليفيت، بأن ترامب قد اطلع على اقتراح باكستان.وفي الخامس من نيسان الحالي، هدد ترامب إيران بـ"يوم الجسور ومحطات الطاقة" يوم الثلاثاء، داعيا إلى فتح مضيق هرمز ومتوعدا بأن الإيرانيين سيعيشون "في " إن لم يفعلوا ذلك، وأكدت من جانبها، أنها سترد بحزم إذا نفذت تهديداتها.