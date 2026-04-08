الذهب يعاود الارتفاع بعد وقف الهجمات على إيران

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت ، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.75% إلى 4835.27 دولار للأونصة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 2.71% إلى 4860.59 دولار.وبالنسبة ⁠للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.9% إلى 76.48 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 3.2% إلى 2020.57 دولار، وصعد البلاديوم 4.1% إلى 1529.35 دولار.وأعلن موافقته على تعليق القصف والهجمات لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن تلقت مقترحا من عشر نقاط من اعتبره أساسا مناسبا للتفاوض. وجاء ذلك بعد تحديده مهلة لطهران لإعادة فتح أو مواجهة هجوم واسع على بنيتها التحتية.في المقابل، أفاد الإيراني بأن المفاوضات مع ستنطلق في 10 أبريل في إسلام آباد، عقب تقديم مقترحا عبر باكستان، مؤكدا أن هذه المحادثات لا تعني انتهاء الحرب.وقال تاي وونج تاجر المعادن المستقل، هذا ‌ارتفاع ⁠تلقائي ناجم عن الارتياح، ويبقى أن نرى ما إذا كانت إيران ستلتزم بوقف إطلاق النار. بالنسبة للذهب، سيشكل المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 4930 دولارا ثم 5000 دولار عقبتين رئيسيتين. وبالمثل، فإن 80-81 دولارا هو مستوى مهم للفضة.