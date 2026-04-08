العراق يستورد 200 الف طن من الغاز لدعم عمليات التجهيز

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع في بيان ورد لـ ، ان "الوزارة ومن خلال توجيهات خلية الأزمة و متابعة نائب رئيس لشؤون الطاقة حيان عبدالغني السواد، ماضية في تأمين الاحتياج المحلي من الوقود بأنواعه المختلفة والغاز السائل عبر الانتاج الوطني".واضاف ان "الوزارة ومن اجل توفير خزين استحصلت موافقة مجلس الوزراء على استيراد شحنتين من الغاز السائل بكمية 200 الف طن، لدعم عمليات التجهيز لفترات أطول"، مؤكداً ان "الانتاج المحلي كافي لتلبية الحاجة من الاستهلاك".واشار الى ان "الوزارة لديها معالجات لتشغيل بعض الحقول الأخرى في ظل الوضع الراهن لزيادة معدلات الانتاج من الغاز والمشتقات النفطية"، مطمئنا "المواطنين بأن الوزارة تبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمات الوقودية".واشاد "بدور الجهات الأمنية وتعاونها مع الجهات الرقابية والتفتيشية في الوزارة لرصد الحالات المخالفة لبعض ضعاف النفوس".