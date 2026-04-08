ارتفاع جديد بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 995 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 999 الفدينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة بلغ سعر بيع المثقال عيار 21 في محال الصاغة بين 1.035 و1.045 مليون دينار، للذهب الخليجي.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.