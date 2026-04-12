مرصد اقتصادي: انخفاض إنتاج غاز الطهي في العراق بنسبة 53 بالمئة

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، إن " كان ينتج، قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، نحو 9,500 طن يوميًا من غاز LPG"، موضحًا أن "نحو 3,000 طن تُنتج عبر ، فيما تأتي الكمية المتبقية من والحقول النفطية ضمن الغاز المصاحب".وأضاف "بعد الحرب في الشرق الاوسط وتراجع إنتاج النفط، انخفض الإنتاج إلى نحو 4,500 طن يومياً، بالتالي حصلت ازمة الاسطوانات الغازية"، مبينًا أن "هذا الغاز يُستخدم في الأسطوانات المنزلية للطهي، إضافة إلى تزويد المجمعات السكنية، وكذلك كوقود للسيارات".وأشار إلى أن "الاستهلاك المحلي المنزلي يتراوح بين 6,000 و6,500 طن يوميًا، ما دفع الجهات الحكومية إلى الاعتماد على الخزين الجوفي، الذي يبلغ نحو 107 آلاف طن"، داعيا إلى "زيادة الخزين الجوفي، الذي تراجع حاليًا إلى نحو 53 ألف طن، مع ضرورة توزيعه جغرافياً بين المحافظات وعدم تركزه في مناطق محددة".