مرصد اقتصادي: انخفاض إنتاج غاز الطهي في العراق بنسبة 53 بالمئة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
موضي قطعة من الذهب
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تحذر من أي محاولة لعبور السفن العسكرية مضيق هرمز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-561358-639115885677333269.jpeg
مرصد اقتصادي: انخفاض إنتاج غاز الطهي في العراق بنسبة 53 بالمئة
2026-04-12 | 06:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
325 شوهد
السومرية نيوز
- اقتصادي
أعلن مرصد إيكو عراق، اليوم الاحد، عن انخفاض إنتاج غاز LPG (غاز الطهي) بنحو 53% عن السابق لقلة الإنتاج النفطي بسبب الحرب مما سبب ازمة في إنتاج الاسطوانات الغازية، فيما دعا إلى توسيع الخزين الجوفي للغاز على أساس التوزيع الجغرافي بين المحافظات.
وقال المرصد في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
العراق
كان ينتج، قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، نحو 9,500 طن يوميًا من غاز LPG"، موضحًا أن "نحو 3,000 طن تُنتج عبر
شركة غاز البصرة
، فيما تأتي الكمية المتبقية من
المصافي
والحقول النفطية ضمن الغاز المصاحب".
وأضاف "بعد الحرب في الشرق الاوسط وتراجع إنتاج النفط، انخفض الإنتاج إلى نحو 4,500 طن يومياً، بالتالي حصلت ازمة الاسطوانات الغازية"، مبينًا أن "هذا الغاز يُستخدم في الأسطوانات المنزلية للطهي، إضافة إلى تزويد المجمعات السكنية، وكذلك كوقود للسيارات".
وأشار إلى أن "الاستهلاك المحلي المنزلي يتراوح بين 6,000 و6,500 طن يوميًا، ما دفع الجهات الحكومية إلى الاعتماد على الخزين الجوفي، الذي يبلغ نحو 107 آلاف طن"، داعيا إلى "زيادة الخزين الجوفي، الذي تراجع حاليًا إلى نحو 53 ألف طن، مع ضرورة توزيعه جغرافياً بين المحافظات وعدم تركزه في مناطق محددة".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مرصد
اقتصادي
شركة غاز البصرة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
غاز البصرة
السومرية
شركة غاز
المصافي
البصرة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
من هو نزار ئاميدي رئيس جمهورية العراق الجديد؟
سياسة
37.27%
10:39 | 2026-04-11
من هو نزار ئاميدي رئيس جمهورية العراق الجديد؟
10:39 | 2026-04-11
امطار لا تتوقف ومحافظة تسجل حرارة 5 مئوية غداً
محليات
23.48%
02:32 | 2026-04-12
امطار لا تتوقف ومحافظة تسجل حرارة 5 مئوية غداً
02:32 | 2026-04-12
أسعار الدولار تبدأ الأسبوع بانخفاض في الأسواق العراقية
اقتصاد
22.66%
03:48 | 2026-04-11
أسعار الدولار تبدأ الأسبوع بانخفاض في الأسواق العراقية
03:48 | 2026-04-11
انتهاء عملية التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية وبدء عملية العد والفرز
سياسة
16.6%
08:18 | 2026-04-11
انتهاء عملية التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية وبدء عملية العد والفرز
08:18 | 2026-04-11
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
نشرة أخبار السومرية
١١ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-11
نشرة أخبار السومرية
١١ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-11
ناس وناس
منطقة الشعلة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-11
ناس وناس
منطقة الشعلة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
استديو Noon
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
استديو Noon
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
الأكثر مشاهدة
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
نشرة أخبار السومرية
١١ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-11
نشرة أخبار السومرية
١١ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-11
ناس وناس
منطقة الشعلة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-11
ناس وناس
منطقة الشعلة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
استديو Noon
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
استديو Noon
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
اخترنا لك
اكتمال حفر بئر نفطي في حقل الزبير بعمق 3475 متراً
07:56 | 2026-04-12
الذهب مستمر بالصعود لاكثر من مليون دينار في العراق
05:55 | 2026-04-12
الصادرات النفطية العراقية للولايات المتحدة تراجع خلال أسبوع
05:12 | 2026-04-12
رغم انخفاضها لاقل من الـ155.. اسعار الدولار تعاود الارتفاع
04:42 | 2026-04-12
عبور 6 ملايين برميل من النفط العراقي والسعودي من مضيق هرمز
04:12 | 2026-04-12
مع اغلاق التداول.. انخفاض جديد باسعار الدولار في العراق
10:07 | 2026-04-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.