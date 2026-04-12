مع اغلاق التداولات.. الدولار يواصل ارتفاعه في البورصة العراقية

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي امام الدينار العراقي، مساء الأحد، في أسواق العاصمة وأربيل مع إغلاق التداولات.





سعر البيع: 154500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 153500 دينار مقابل 100 دولار





