

أكدت ، اليوم الإثنين، عدم وجود أي أزمة في غاز الطبخ، مشيرة إلى أن الإنتاج المحلي يتراوح بين 4700 و5000 طن يومياً، وهو ما يغطي كامل الاستهلاك.



وذكرت الوزارة في تصريحات نقلتها وتابعتها ، أن القلق سببه تلاعب بعض الناقلين والتجار لافتعال أزمة، فيما شددت على أن المعروض كافٍ.



واشارت الى ان اعتماد آلية «الكوبون» لضمان توزيع عادل بواقع أسطوانتين لكل عائلة ومنع الاحتكار وارتفاع الأسعار.