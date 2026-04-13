الدولار يقفز مع بدء الحصار الامريكي البحري

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية أخرى من بينها الين واليورو، 0.16% إلى 98.88 نقطة، في حين تراجع اليورو 0.18% إلى 1.1698 دولار. ⁠ويأتي هذا الارتفاع بعد أكبر انخفاض أسبوعي للدولار منذ منتصف يناير/ كانون الثاني.وانخفض الدولار شديد التأثر بالمخاطر 0.21% أمام العملة الأميركية إلى 0.7045 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.09% إلى 0.5827 دولار.وانخفض الدولار أمام العملة 0.47% إلى 9.488 كرونة، في حين ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأميركية 0.01% إلى 1.383 دولار، مع تأثر كلتا العملتين بتقلبات أسعار النفط الخام.وارتفع الدولار 0.28% مقابل العملة اليابانية مسجلاً 159.74 ين، إذ ‌ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات 3.2 نقطة أساس لتصل إلى 2.496%، وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.