ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي

وشهدت العقود الآجلة للخام الأميركي ارتفاعا بواقع 2.51 دولار بمعدل 2.6% ليصل إلى 99.08 دولار للبرميل.ودخل قرار بفرض حصار بحري على موانئ حيّز التنفيذ، في خطوة تصعيدية تعكس تفاقم التوترات في المنطقة وتلقي بظلالها على أمن الملاحة وأسواق .وكان الرئيس الأمريكي أعلن عن فرض حصار على السفن القادمة والمتجهة إلى إيران، فيما اعتبرت أن الإجراء "قرصنة بحرية"، ومشددة على تطبيق آلية دائمة للتحكم بمضيق هرمز "بحزم".