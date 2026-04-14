العراقي والاجنبي اكثر من مليون دينار.. اسعار الذهب في العراق اليوم

تواصل اسعار الذهب بالارتفاع في السوق العراقية لتبلغ اكثر من مليون دينار للمثقال الواحد.

ويبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.035 و 1.045 مليون دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.005 مليون و 1.015 مليون دينار.