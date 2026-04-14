صندوق النقد الدولي: حرب الشرق الأوسط تختبر الاقتصاد العالمي وتهدد النمو

وأوضح الصندوق في بيان أن النزاع الحالي يزيد من احتمالات انكماش اقتصادات الأسواق الناشئة، مع تصاعد الضغوط على سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات عدم اليقين، ما قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي العالمي.وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية تهدد بإبطاء النمو العالمي، في وقت كانت فيه التوقعات تشير إلى تحسن تدريجي، لافتاً إلى أن معدلات التضخم قد تشهد ارتفاعاً طفيفاً خلال عام 2026، قبل أن تعود إلى مسار الانخفاض مجدداً في عام 2027.وأكد الصندوق أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متجددة، مع استمرار تأثيرات الحرب على الأسواق والطاقة والتجارة الدولية.