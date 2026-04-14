الرشيد يباشر بتحويل الفوائد نصف السنوية الخامسة لسندات إعمار

واشار المصرف في بيان، الى "مباشرته بتحويل مبالغ الفوائد نصف السنوية الخامسة لسندات إعمار (الإصدارية الأولى) من فئة مليون دينار، إلى حسابات الزبائن المستحقين".واضاف البيان، انه "تم توجيه الفروع المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات بانسيابية وسرعة، داعياً المواطنين من حملة السندات إلى مراجعة الفروع لغرض استلام مستحقاتهم".وأكد المصرف استمراره في تقديم أفضل وتسهيل الإجراءات بما يعزز ثقة الزبائن ويضمن إيصال المستحقات في الوقت المحدد.