عالميا.. تباين أسعار النفط مع توقعات استئناف محادثات السلام

وارتفعت 26 سنتا، أو 0.27%، إلى 95.05 دولار للبرميل عند الساعة 04:13 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 4.6% في الجلسة السابقة. وتراجع خام غرب الوسيط الأميركي 36 سنتا، أو 0.39%، إلى 90.92 دولار بعد انخفاضه 7.9% في الجلسة السابقة.‎وقال الرئيس الأميركي أمس الثلاثاء إن المحادثات لإنهاء الحرب بين وإسرائيل وإيران قد تستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين، بعد أن دفع انهيار المفاوضات في مطلع الأسبوع إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية.ورفع هذا من التفاؤل بأن المحادثات قد تؤدي في النهاية إلى تسوية النزاع واستئناف تدفقات النفط الخام والوقود.