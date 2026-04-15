ترقب المحادثات الأمريكية–الإيرانية يدفع الذهب إلى الانخفاض

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت ، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.62% إلى 4811.92 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 مارس في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو حزيران 0.29% إلى 4836.09 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 80.15 دولار للأونصة، وصعد سعر البلاتين 1.1% إلى 2126.14 دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.1% إلى 1585.60 دولار.وقال المحلل في شركة "ماريكس" إدوارد مير، إن أسعار الذهب تتأثر على المدى القصير بالتطورات الواردة من الشرق الأوسط، في ظل تفاؤل بإمكانية بدء محادثات بين وطهران.وأضاف أنه في حال تدهورت الأوضاع مجددا، قد تعود الأسواق إلى نمط ما قبل وقف إطلاق النار، والذي اتسم بتراجع أسعار الذهب، وارتفاع الدولار، وانخفاض أسواق الأسهم.وقال الرئيس الأمريكيأمس الثلاثاء، بأن المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب مع قد تستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد انهيار المفاوضات التي جرت مطلع الأسبوع، ما دفع واشنطن إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية.ويرى المتعاملون الآن أن هناك احتمالا 30% لخفض سعر الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس هذا العام، ارتفاعا من نحو ⁠13% الأسبوع الماضي. وقبل الحرب، كانت هناك توقعات بخفضين هذا العام.