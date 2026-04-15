سناب تعتزم تسريح 16% من موظفيها بسبب الذكاء الاصطناعي

وقال الرئيس التنفيذي شبيغل، إن الشركة تسعى للتحول نحو نموذج عمل أسرع وأكثر ربحية، مع الاعتماد على أدوات لتقليل المهام المتكررة وتحسين الأداء.وارتفع سهم الشركة بنحو 8.6% قبل افتتاح السوق، فيما تتوقع “سناب” خفض التكاليف السنوية بأكثر من 500 مليون دولار بحلول النصف الثاني من 2026، مع تقديرات بإيرادات تصل إلى 1.5 مليار دولار في الربع الأول.