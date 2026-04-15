بدء تفريغ أول شحنات الفيول العراقي في مصب بانياس تمهيدا للتصدير

وأكدت الشركة أن هذه العملية تمثل تطورا مهما في منظومة العمل اللوجستي لقطاع الطاقة، مشيرة إلى أن تشغيل عمليات التحميل والتصدير يتم وفق معايير فنية وتنظيمية عالية لضمان استمرارية الإمدادات وانسيابية حركة النقل.وأضافت أن هذه الخطوة تعزز من دور كممر استراتيجي في حركة الطاقة الإقليمية، وتؤكد قدرتها على تقديم حلول لوجستية فعّالة تدعم التكامل بين دول المنطقة وتسهّل عمليات التبادل في قطاع الطاقة.ويشار إلى أن عمليات التحميل تتم عبر مصب بانياس النفطي على الساحل السوري، والذي يعد أحد المرافق الحيوية في البنية التحتية للطاقة.ويأتي تدفق الفيول العراقي إلى سوريا عبر منفذ في وقت يشهد فيه ، الممر المائي الأكثر حيوية لصادرات النفط والغاز في العالم، توقفا شبه كامل للملاحة البحرية، نتيجة التصعيد العسكري بين وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.ويعد المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من الإنتاج العالمي للنفط، شريانا رئيسا لصادرات دول ، بما فيها ، الذي يعتمد بشكل أساسي على تصدير نفطه عبر موانئه الجنوبية المطلة على الخليج.