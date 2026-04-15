النفط: إنتاج المشتقات النفطية وغاز الطبخ تجاوز معدلات الاستهلاك

وذكر بيان للوزارة: إن "نائب رئيس لشؤون الطاقة ترأس اجتماع خلية الأزمة".وأضاف أن "الاجتماع حضره وكلاء الوزارة لقطاعات التوزيع، والاستخراج، والغاز، والتصفية، والمستشارون، والمديرون العامون لشركات ودوائر الوزارة".وأوضح البيان أنه "تم، خلال الاجتماع، استعراض عمليات إنتاج المشتقات النفطية بأنواعها كافة، والإشارة إلى أن معدلات إنتاج المشتقات النفطية و الغاز السائل المخصص للطبخ تجاوزت معدلات الاستهلاك، وأن عمليات التجهيز في منافذ التوزيع تسير بانسيابية جيدة".وتابع أنه "تم أيضًا، خلال الاجتماع، مناقشة موضوع تصدير النفط الخام عبر ميناء "جيهان التركي"، فضلًا عن عمليات التصدير عبر بالحوضيات".