بعد فتح هرمز.. بتكوين تقفز فوق 78 ألف دولار وسط موجة تفاؤل عالمية



صعدت بتكوين بنسبة 3.8% لتتجاوز 78 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير، مدفوعة بتفاؤل الأسواق بعد إعلان فتح أمام الملاحة.

وجاء الارتفاع مع موجة إقبال على المخاطرة، حيث صعدت إيثريوم وإكس آر بي، بالتزامن مع ارتفاع الأسهم وتراجع النفط والدولار.



ورغم الزخم، لا تزال السوق حذرة، إذ تشير بيانات المشتقات إلى مواقف دفاعية بانتظار وضوح أكبر واستمرار التهدئة، وسط دعم من دخول مؤسسات مالية كبرى وتوسع الاستثمار المؤسسي في العملات المشفرة.