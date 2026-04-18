الدولار يستهل الأسبوع بالتراجع.. انخفاض أسعار الصرف في بغداد

بورصة العاصمة.. هبوط تحت حاجز الـ 153في قلب العاصمة ، سجلت بورصتا "الكفاح والحارثية" المركزيتان انخفاضاً واضحاً عند الافتتاح، حيث بلغت أسعار الصرف 152,500 دينار مقابل كل 100 دولار.وتُعد هذه الأرقام تراجعاً ملموساً مقارنة بأسعار الإغلاق التي سجلتها البورصة يوم الخميس الماضي، والتي استقرت حينها عند 153,350 ديناراً، ما يعني فقدان الدولار لأكثر من 800 دينار من قيمته في غضون ساعات من التوقف الرسمي.الصيرفات المحلية.. فارق السعر بين البيع والشراءأما في الأسواق المحلية والمكاتب الجوالة في مناطق بغداد، فقد انسحب هذا التراجع على أسعار العرض والطلب بشكل مباشر، حيث سجلت أسعار البيع للجمهور 153,000 دينار لكل 100 دولار، بينما استقر سعر الشراء من المواطنين عند عتبة 152,000 دينار.