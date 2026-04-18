ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بأسواق بغداد

سوق الجملة.. عيار 21 يواصل الصعودفي قلب النابض بالحركة، وتحديداً في أسواق الجملة بشارع النهر، سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب "الخليجي والتركي والأوروبي" 1.041 مليون دينار، فيما بلغ سعر الشراء 1.034 مليون دينار. ويُظهر هذا الرقم ارتفاعاً واضحاً مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي التي كانت قد استقرت عند 1.038 مليون دينار.أما الذهب "العراقي"، فقد حافظ هو الآخر على مساره التصاعدي، حيث سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 مبلغ 1.011 مليون دينار، فيما بلغ سعر الشراء 1.007 مليون دينار.محال الصاغة.. تفاوت الأسعار حسب "المصنعية"وفي جولة داخل محال الصاغة (التجزئة)، شهدت الأسعار تفاوتاً طفيفاً يعود لاختلاف كلفة "المصنعية" من صائغ إلى آخر، حيث تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.040 و1.050 مليون دينار. في المقابل، تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.010 و1.020 مليون دينار.