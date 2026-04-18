النفط تعلن العودة الشاملة للتصدير من جميع الحقول خلال الأيام القليلة المقبلة

وقال المتحدث الرسمي باسم صاحب بزون، إنه "تواصلنا مع الناقلات والشركات الكبيرة من اجل التعاقد لتصدير النفط، والباب مفتوح أمام جميع الشركات"، مبيناً أنه "خلال الأيام القليلة سنعاود تصدير النفط وجميع الحقول جاهزة للتصدير"، بحسب .وتابع، أنه "سيبقى الاهتمام بالمنافذ الاخرى مستمراً لتعدد صادرات النفط والنفط الأسود، خلال أيام قليلة، لأن الإسراع بعملية التصدير يجذب الاستقرار وأيضاً لحصد واردات للدولة بالاضافة الى تدعيم الانتاج المحلي من المنتجات النفطية وسد حاجة السوق المحلي من الغاز السائل والجاف لإدامة عمل المحطات الكهربائية".وفي وقت سابق، أعلنت ، عن استقبال موانئ ناقلة عملاقة لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي لأول مرة منذ الإعلان عن افتتاح .