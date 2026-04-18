اسعار الذهب تحلق في العراق

تواصل اسعار الذهب بالارتفاع في السوق العراقية رغم انخفاض الذهب عالمياً.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 1.040 و 1.050 مليون دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.010 مليون دينار 1.020 مليون دينار.