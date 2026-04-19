ارتفاع أسعار الذهب في بغداد.. عيار 21 يتجاوز حاجز المليون دينار

سجلت أسعار الذهب "العراقي والأجنبي" ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق المحلية بالعاصمة ، اليوم الأحد (19 نيسان 2026).

أسواق الجملة (شارع النهر)

شهدت أسواق الجملة في ارتفاعاً في الأسعار مقارنة بيوم أمس السبت، وجاءت كالتالي للمثقال الواحد:



الذهب الخليجي والتركي والأوروبي (عيار 21):

سعر البيع: 1,046,000 دينار.

سعر الشراء: 1,042,000 دينار.

(مقارنة بـ 1,041,000 دينار ليوم أمس).



الذهب العراقي (عيار 21):

سعر البيع: 1,016,000 دينار.

أسواق التجزئة (محال الصاغة)

أما في محال الصاغة، فقد شهدت الأسعار تبايناً حسب المنطقة وتكلفة "المصنعية"، حيث تراوحت كالتالي:

الذهب الخليجي (عيار 21): بين 1,045,000 و 1,055,000 دينار.

الذهب العراقي (عيار 21): بين 1,015,000 و 1,025,000 دينار.