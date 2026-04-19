الطاقة الدولية تقترح إنشاء خط أنابيب بين العراق وتركيا

وقال بيرول، في مقابلة مع صحيفة "حرييت"، "أعتقد أن خط أنابيب البصرة-جيهان سيكون مشروعا جذابا للغاية وهاما جدا لكل من وتركيا، وكذلك لأمن الإمدادات في المنطقة، خاصة من وجهة نظر أوروبا"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.وأضاف بيرول "أعتقد أيضا أنه يمكن التغلب على مشكلة التمويل. الآن هو الوقت المناسب تماما".وقال بيرول "لقد انكسرت المزهرية مرة، ومن الصعب جدا إصلاحها"، في إشارة إلى .وأوضح بيرول أن "خط أنابيب النفط الجديد يعد ضرورة للعراق وفرصة لتركيا، كما أنه يمثل فرصة كبيرة لأوروبا فيما يتعلق بأمن الإمدادات. وأعتقد أنه ينبغي اعتبار هذا المشروع مشروعا استراتيجيا".