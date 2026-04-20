تراجع طفيف في أسعار صرف الدولار ببغداد مع افتتاح التعاملات الصباحية

أسعار البورصة المركزيةشهدت بورصتا الكفاح والحارثية تراجعاً محدوداً في مستويات الصرف، حيث بلغ سعر البيع 153,100 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد التي أغلقت عند 153,200 دينار.الأسواق المحلية (الصيرفة)وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية، سجلت أسعار الصرف استقراراً نسبياً مع ميل للانخفاض:سعر البيع: 153,500 دينار مقابل 100 دولار.سعر الشراء: 152,500 دينار مقابل 100 دولار.