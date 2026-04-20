تراجع ملموس في أسعار الذهب ببغداد.. المثقال الخليجي يهبط إلى "مليون و26 ألفاً"

أسعار الجملة (شارع النهر)شهدت أسواق الجملة في تراجعاً بمقدار 20 ألف دينار للمثقال الواحد مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد:الذهب الخليجي والتركي والأوروبي (عيار 21): سجل سعر البيع 1.026 مليون دينار، وسعر الشراء 1.023 مليون دينار (بعد أن كان 1.046 مليون يوم أمس).الذهب العراقي (عيار 21): سجل سعر البيع 996 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 962 ألف دينار.أسعار التجزئة (محال الصاغة)وفي محال الصاغة، تفاوتت الأسعار نسبياً مع إضافة "المصنعية":الذهب الخليجي (عيار 21): يتراوح سعر البيع بين 1.025 و1.035 مليون دينار.الذهب العراقي (عيار 21): يتراوح سعر البيع بين 995 ألفاً و1.005 مليون دينار.