عقب عودة التصعيد بمضيق هرمز.. النفط يرتفع 5% والذهب يتراجع 1.4%

وقفزت القياسي 5.08 دولارات للبرميل، أو 5.62%، لتصل إلى 95.46 دولارا ⁠ ⁠للبرميل بحلول الساعة الرابعة و18 دقيقة بتوقيت غرينتش، بينما وصل سعر خام غرب الوسيط الأمريكي إلى 88.86 دولارا للبرميل، مرتفعا بنسبة قاربت 5.6%.وتراجع الخامان (برنت وغرب تكساس) 9% يوم الجمعة، ليسجلا أكبر انخفاض يومي لهما منذ ‌‌18 أبريل/نيسان، بعد أن أعلنت أن مفتوح أمام جميع السفن التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وقال الرئيس الأمريكي إن إيران وافقت على عدم إغلاق المضيق مرة أخرى.في المقابل، تراجعت أسعار ‌‌الذهب بأكثر من 1% اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار، ⁠⁠واستقر سعر النفيس في المعاملات الفورية عند سعر 4762.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى منذ 13 أبريل/نيسان في وقت سابق من الجلسة.كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو/حزيران 2% إلى 4781.90 دولار.وصعد مؤشر الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.أسعار باقي المعادنوبالنسبة للمعادن النفيسة ‌‌الأخرى:انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 79.42 دولار للأوقية.تراجع البلاتين 0.8% إلى 2086 دولارا.هبط البلاديوم 0.8% إلى 1547.10 دولار.وقالت جون جو، كبيرة محللي سوق النفط في شركة سبارتا كوموديتيز "في غضون 24 ساعة من إعلان يوم الجمعة "بالفتح ⁠⁠الكامل"، كانت هناك بالفعل ناقلات تعرضت لإطلاق نار ⁠⁠من قبل الإيراني، مما أدى إلى مزيد من المخاوف لدى شركات الشحن بشأن محاولة المغادرة".وأضافت جون جو "الأوضاع الأساسية للسوق تزداد سوءا، إذ لا يزال هناك 10 إلى 11 مليون ⁠⁠برميل يوميا من النفط الخام محجوبا".احتمال تصعيد جديدوأشار كريس ويستون من منصة التداول "بابيرستون" في مذكرة نشرها اليوم الاثنين، إلى أن منشورات الرئيس الأمريكي على خلال نهاية الأسبوع "أثارت احتمال تصعيد عسكري جديد".وأضاف ويستون "لكن الخبر الأكثر تأثيرا على الأسواق هو استيلاء على سفينة إيرانية في ، وإعلان إيران أنها سترد بالمثل".وتابع "مع توقف تدفق البضائع عبر مضيق هرمز مجددا، يعيد التجار تقييم الاحتمالات والجدول الزمني لعودة إلى وضعها الطبيعي، ويضبطون مواقفهم مجددا بعد افتراضاتهم الأكثر إيجابية الأسبوع الماضي".وأظهرت بيانات كبلر أن أكثر من 20 سفينة عبرت ‌‌المضيق ‌‌أول أمس السبت محملة بالنفط والغاز البترولي المسال والمعادن والأسمدة، وهو أعلى عدد من السفن التي تعبر الممر المائي منذ الأول من مارس/آذار الماضي.