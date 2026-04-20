أسعار النفط تقفز بأكثر من 5%

قفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بأكثر من 5% للبرميل الواحد.

وقالت وكالة "رويترز"، "أسعار النفط قفزت بأكثر من 5% مدفوعة بمخاوف انهيار وقف إطلاق النار الهش بين وإيران".

ويأتي هذا بعد أيام من إعلان وطهران، في 8 أبريل نيسان، عن اتفاق على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، غير أن الهدنة الهشة لم تترجم إلى تقدم سياسي، حيث انتهت المفاوضات التي عُقدت في العاصمة إسلام آباد برعاية وسطاء دون تحقيق أي نتيجة تذكر.



ورغم تعثر المفاوضات، لم يتم الإبلاغ عن استئناف الأعمال القتالية بين الجانبين، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، في خطوة وصفتها بأنها "قرصنة منظمة" وتصعيد غير مسبوق.