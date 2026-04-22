مرصد عراقي: 143 مليون دينار تكلفة رئاسة الجمهورية العراقية يومياً

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، إن "صرفيات رئاسة الجمهورية خلال عام 2025 بلغت 52,366,674,988 ديناراً، أي ما يعادل 143 مليوناً و470 ألف دينار يومياً".وأوضح أن "أكثر من 52 مليار دينار ذهبت إلى الرواتب والنفقات التشغيلية والطعام وشراء السلع"، مشيرا الى أن "النفقات الاستثمارية بلغت 218 مليون دينار".ولفت إلى أن "رئاسة الجمهورية خلال عام 2025 لم تقدم أي مقترحات قوانين، ولم تسجل أي نشاط فعلي يُذكر في إطار تطبيق بنود الدستور أو تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، رغم حجم الإنفاق الكبير المخصص لها".ودعا البرلمان إلى "سن قوانين تحدد رواتب الرئاسات الثلاث وصرفياتها"، مؤكداً أن "حجم الإنفاق الحالي يثقل موازنة البلاد التي تعاني من عجز كبير إعادة تقييم لضمان كفاءة استخدام المال العام".