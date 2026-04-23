توقعات بهبوط تدريجي للذهب والفضة

وقال نيكانور خالين، كبير المحللين في الشركة euler، في الدراسة التي اطلعت عليها وكالة "ريا ": "من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الفضة في العام الحالي حوالي 75 دولاراً للأونصة، ليعود إلى مستويات 65 دولاراً بحلول 2027، وذلك مع عودة أسعار الذهب إلى طبيعتها التدريجية".بعد أن سجلت مستويات قياسية تاريخية تجاوزت 120 دولاراً في كانون الثاني الماضيوأضاف أن "نسبة السعر بين الذهب والفضة عادت إلى مستوياتها الطبيعية، ولم تعد تشكل دعماً إضافياً للفضة".وتوقع أن تظل أسعار الذهب فوق حاجز 4000 دولار للأونصة خلال 2026، بفعل الطلب المتزايد من البنوك المركزية، وارتفاع تكاليف التعدين، وتسارع التضخم الناتج عن .وخلصت الدراسة إلى أنه بحلول 2027، من المتوقع أن تستقر أسعار الذهب عند حوالي 4000 دولار للأونصة، ثم تواصل انخفاضها إلى 3500 دولار. وشبه المحلل الوضع الحالي بـ"أزمة الطاقة عام 1979"، التي أدت إلى تضخم حاد وارتفاع قياسي في أسعار المعادن النفيسة (قفز الذهب 210% بين 1978 و1980).في كانون الثاني، بلغ سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند حوالي 5600 دولار للأونصة. ثم، وعلى الرغم من تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط، شهد شهر مارس أكبر انخفاض شهري له منذ عام 2013، بنسبة 10.4% ليصل إلى حوالي 4700 دولار للأونصة. ويبلغ السعر حاليًا 4760 دولارًا للأونصة.