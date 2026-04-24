تحذير دولي يخص اقتصاد العراق: مازق يلوح في الأفق والخيارات محدودة
اقتصاد
2026-04-24 | 02:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,072 شوهد
السومرية
نيوز- اقتصادي
أكد مدير
إدارة الشرق الأوسط
وآسيا الوسطى في
صندوق النقد الدولي
،
جهاد أزعور
، أن
العراق
يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.
وأوضح أزعور، في تصريحات، صحفية أن "
العراق
يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر
مضيق هرمز
الذي يشهد توترات عسكرية حادة".
وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال آذار 2026.
وبيّن المسؤول الدولي أن "السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات".
ووفق رؤية الصندوق، فإن "أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من التوسع المالي المفرط.
وأشار أزعور إلى أن "
بغداد
كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025".
وتعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر اذار الماضي.
ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم
إقليم كردستان
بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي.
أما صادرات
كركوك
عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.
ويأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.
