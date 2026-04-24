اسعار الذهب تتراجع

وانخفض ‌سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.11% إلى 4689.50 دولار للأونصة، وخسر النفيس 3% منذ بداية الأسبوع بعد مكاسب لأربعة أسابيع متتالية، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.41% إلى 4704.66 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 75.07 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.7% إلى 1991.72 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.1% إلى 1469.04 دولار.