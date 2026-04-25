العراق يتحرك مباشرة نحو واشنطن بشأن الدولار

ونقلت وسائل اعلامية عن المصدر قوله إن "الحكومة فتحت قنوات تواصل مباشرة مع الجانب الأمريكي لمعالجة ملف الدولار، خصوصا ما يتعلق بشحنات النقد التي توقفت خلال الفترة الأخيرة"، مبينا أن " تسعى لضمان استمرار تدفق الأموال ضمن الأطر المتفق عليها، ومنع انعكاس الأزمة على السوق المحلية".وأضاف المصدر أن "المباحثات الجارية تركز على طمأنة الجانب الأمريكي بشأن آليات الرقابة المالية، ومنع تسرب الدولار إلى جهات خاضعة للعقوبات، إلى جانب بحث بدائل مرحلية لتغطية احتياجات السوق"، مشيرا إلى أن "هناك تحركا فنيا ودبلوماسيا لتفادي أي تصعيد قد يؤثر على الاستقرار النقدي".