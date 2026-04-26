مؤشر "الأخضر" يواصل الصعود: الدولار يسجل 156 ألف دينار في أسواق بغداد

البورصات الرئيسية: الكفاح والحارثيةبدأت التداولات الصباحية في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في عند سعر 155,500 دينار عراقي لكل 100 دولار، مسجلةً ارتفاعاً طفيفاً عن أسعار إغلاق يوم أمس السبت التي استقرت عند 155,250 ديناراً.الأسواق المحلية ومحال الصيرفةوفي الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، استجابت محال الصيرفة سريعاً لارتفاع البورصة، حيث قفزت أسعار البيع لتصل إلى 156,000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما استقرت أسعار الشراء عند 155,000 دينار.