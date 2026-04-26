أسواق بغداد.. الذهب "يستقر" فوق حاجز المليون

بورصة الجملة:سجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر بالعاصمة ، استقراراً ملحوظاً؛ حيث بلغ سعر بيع المثقال الواحد (عيار 21) من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 1.031 مليون دينار، بينما سجل سعر الشراء 1.028 مليون دينار، وهي ذات الأرقام المسجلة في تعاملات السبت.أما الذهب العراقي (المحلي)، فقد حافظ هو الآخر على مستوياته المرتفعة؛ إذ سجل سعر البيع للمثقال الواحد (عيار 21) 1.001 مليون دينار، في حين بلغ سعر الشراء 998 ألف دينار.أسواق التجزئة ومحال الصاغةوفي محال الصاغة والأسواق الفرعية، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي (عيار 21) بين 1.030 و1.040 مليون دينار. وفي المقابل، سجل سعر بيع المثقال العراقي عيار 21 تذبذباً طفيفاً بين 1.000 و1.010 مليون دينار، شاملاً أجور الصياغة التي تختلف من منطقة إلى أخرى.