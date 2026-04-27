تراجع أسعار الذهب "العراقي والأجنبي" في أسواق بغداد اليوم الاثنين

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 1.025 مليون دينار، فيما بلغ سعر الشراء 1.021 مليون دينار؛ وذلك بعد أن سجل سعر البيع أمس الأحد 1.031 مليون دينار.أما الذهب العراقي، فقد سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 عند 995 ألف دينار، في حين سجل سعر الشراء 991 ألف دينار.