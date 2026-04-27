مصرف الرشيد يطلق خدمة الشراء بالأقساط

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "تم إطلاق خدمة الشراء بالاقساط عبر نقاط البيع( POS )التابعة لشركة سويج، بما يتيح لحاملي بطاقات المصرف تقسيط مشترياتهم على مدد 6 أو 9 أو 12 شهراً وبحد ائتماني يصل الى (1,250,000) دينار عراقي".وأوضح المصرف أن "الأقساط سيتم استقطاعها تلقائياً من الراتب، مع إمكانية متابعة وإدارة الأقساط بسهولة عبر تطبيق ، دون الحاجة إلى مراجعة الفروع"، مشيرا إلى أن "الخدمة ستُفعّل بشكل تدريجي للزبائن، وسيصل إشعار إلى المستفيدين عند تفعيلها على حساباتهم".