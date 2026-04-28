انخفاض الذهب في العراق.. المحلي اقل من المليون والاجنبي عند الحد

نيوز- اقتصاد

شهدت اسعار الذهب في السوق العراقية اليوم الثلاثاء، انخفاضا ليكون العراقي اقل من مليون دينار للمثقال الواحد.

وبلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 1.005 و1.015 مليون دينار.

بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 975 ألف دينار و985 ألف دينار.