اسعار صرف الدولار مع اغلاق التداولات في الاسواق العراقية



انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار، مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق وأربيل، بالتزامن مع إغلاق البورصة.





سعر البيع: 154500 دينار مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 153500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 153900 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 153750 دينارا مقابل 100 دولار.