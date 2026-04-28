تحذير من البنك الدولي يخص تداعيات أسعار الطاقة على الاقتصاد العالمي

وقال البنك، في تقريره حول “توقعات أسواق السلع”، إن "أسعار الطاقة مرشحة للارتفاع بنسبة 24 بالمئة خلال العام الجاري، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، وذلك نتيجة الصدمة الحادة الناجمة عن الحرب على منذ شباط الماضي".وأضاف التقرير أن "أسعار السلع الأساسية مرشحة للارتفاع بنسبة 16 بالمئة في عام 2026، مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة والأسمدة، إضافة إلى وصول أسعار عدد من المعادن الرئيسية إلى مستويات قياسية".وأشار إلى أن "الحرب على إيران أدت إلى أكبر موجة ارتفاع في أسعار الطاقة منذ أربع سنوات، محذراً من تداعيات ذلك على أسواق العمل ومسارات التنمية العالمية".