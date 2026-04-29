بعد انسحاب الامارات.. روسيا تكشف موقفها من مغادرة أوبك+

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن روسيا لا تنظر في إمكانية إنهاء مشاركتها في تحالف "أوبك+"، نافياً أي تغيير في موقف البلاد داخل التحالف. جاء ذلك رداً على سؤال صحفي حول مستقبل العضوية الروسية، حيث قال بيسكوف باختصار: "لا".وفي سياق متصل، أوضح بيسكوف أن روسيا تأمل في الحفاظ على صيغة "أوبك+"، معتبراً أنها تساهم بشكل كبير في تقليل التقلبات في أسواق الطاقة وتحقيق استقرارها. وأضاف أن موسكو تحترم القرار السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت مؤخرا انسحابها من "أوبك" و"أوبك+" اعتبارا من الأول من مايو، بهدف زيادة إنتاجها النفطي بعيدا عن قيود الحصص المقررة.