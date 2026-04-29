الاخضر اقل من الـ155 الفا

نيوز- اقتصادي

انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الاربعاء.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 154000 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.