عالميا.. النفط عند أعلى مستوى منذ 2022

وسجل المؤشر العالمي للنفط مستوى يفوق 124 دولارًا للبرميل، وفق وكالة "بلومبرغ"، وهو الأعلى خلال اليوم منذ حزيران 2022، في حين جرى تداول خام غرب الوسيط قرب 109 دولارات.كما ارتفعت تسليم حزيران بمقدار 1.91 دولار، أي بنسبة 1.62%، لتبلغ 119.94 دولارًا للبرميل، بعد صعود بنسبة 6.1% في الجلسة السابقة، مسجلة ارتفاعًا لليوم التاسع على التوالي.وبالتوازي، صعد عقد تموز الأكثر نشاطًا إلى 111.38 دولارًا، بزيادة 94 سنتًا، فيما ارتفع خام غرب تكساس لشهر حزيران إلى 107.51 دولارات للبرميل، بعد مكاسب بلغت 7% في الجلسة الماضية.وفي سياق متصل، أفاد مسؤول في بأن أجرى محادثات مع شركات نفطية لبحث سبل الحد من تأثير الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، في حال استمر لأشهر، ما عزز المخاوف من اضطراب طويل الأمد في الإمدادات.