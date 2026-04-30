اسعار الذهب العالمي تواصل الارتفاع في التعاملات الفورية

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت ، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.03% إلى 4590.72 دولار للأونصة، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى منذ 31 مارس في الجلسة السابقة.وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.91% إلى 4602.90 دولار.أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فقد سجلت الفضة ارتفاعا بنسبة 1.1% في التعاملات الفورية لتصل إلى 72.26 دولار للأونصة، كما ارتفع البلاتين بنسبة 1.9% مسجلا 1914.85 دولار، في حين استقر البلاديوم عند مستوى 1458.75 دولار للأوقية.وقال كبير محللي الأسواق لدى "كيه.سي.إم" تيم ووتر، إن الذهب واجه تحديات جديدة خلال الشهر الجاري، في ظل هيمنة على تحركات الأسواق. وأوضح أن صعود أسعار الخام يؤدي إلى زيادة توقعات التضخم ورفع التقديرات المتعلقة بأسعار الفائدة، وهو ما ينعكس سلبًا على جاذبية الذهب للمستثمرين.وأضاف أن التوجه نحو اقتناص الفرص الاستثمارية، إلى جانب التوقعات بإمكانية التوصل إلى حل سلمي للتوتر القائم بين وإيران في وقت لاحق، يوفر قدرًا من الدعم لأسعار الذهب.وينظر إلى الذهب تقليديا كأداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الإقبال عليه، نظرا لأنه من الأصول التي لا تحقق عائدا دوريا.