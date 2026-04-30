واشنطن تخفف بعض القيود على النفط الروسي

ووفق تقرير نشرته International Bar Associationوأصدرت إعفاءات مؤقتة خلال شهر مارس تسمح باستمرار بعض التعاملات في قطاع الطاقة الروسي، في مسعى للحد من تقلبات أسعار النفط عالمياً، قبل أن يتم تمديد هذه الإجراءات حتى شهر مايو.وأشارت تقارير إلى أن هذه الخطوة واجهت انتقادات من حلفاء غربيين، بينهم مسؤولون في المملكة المتحدة وألمانيا، الذين شددوا على ضرورة الإبقاء على أقصى درجات الضغط الاقتصادي على في ظل استمرار الحرب.كما عبّر مشرعون أمريكيون عن مخاوفهم من أن يؤدي تخفيف القيود إلى دعم عائدات ، بما قد ينعكس على تمويل العمليات العسكرية، في وقت تعتمد فيه الاستراتيجية الغربية بشكل كبير على العقوبات الاقتصادية كأداة ضغط رئيسية.في السياق ذاته، حذّر خبراء في شؤون العقوبات من أن تقديم إعفاءات مبكرة قد يضعف موقف التفاوضي مستقبلاً، مشيرين إلى أن العقوبات تمثل ورقة ضغط أساسية في أي مسار دبلوماسي مع .ويأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه العقوبات الغربية تفرض تحديات اقتصادية على روسيا، بما في ذلك اضطرارها لبيع النفط بأسعار مخفّضة واللجوء إلى آليات بديلة لتجاوز القيود المفروضة على صادراتها